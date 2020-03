Montana : “J’imagine le but de Neymar si le Parc avait été plein, ça aurait été de la folie”

Voix au combien emblématique du PSG, Michel Montana, speaker du Parc des Princes, a accordé un entretien à SoFoot juste après la qualification du club de la capitale pour les quarts de la Ligue des Champions suite à son succès face au Borussia Dortmund (2-0).

Forcément, avec les conditions extrêmement particulières que l’on connait, Montana a vécu un match assez spécial, tout comme les supporters rouge et bleu. Il a notamment mis en avant l’incroyable soutien de ces derniers au cours de cette soirée.

“Est-ce que j’entendais les supporters à l’extérieur ? Évidemment ! Dès le départ, quand j’approchais du Parc, j’ai vu toute cette ferveur et j’ai senti une atmosphère particulière, alors qu’avec le huis clos c’était censé être mort. Ensuite, dans l’échauffement on voyait sur les écrans géants des images de ce qu’il se passait à l’extérieur. J’imagine le but de Neymar si le Parc avait été plein, ça aurait été de la folie.”