Moreno : “Si vous ne pouvez pas terminer le championnat, le plus juste serait d’annuler la saison”

C’est le sujet qui fait parler depuis plusieurs jours. La Ligue 1 va-t-elle aller à son terme cette saison. La Ligue espère toujours pouvoir finir la saison alors que Jean-Michel Aulas a évoqué la possibilité d’une saison blanche. Une deuxième solution qui satisferait Robert Moreno si jamais on ne pouvait pas aller au terme de cette saison 2019-2020. “J’espère que les différents championnats pourront être terminés. De mon point de vue, si vous ne pouvez pas terminer le championnat, le plus juste serait d’annuler la saison, et de recommencer comme si aucun match n’avait été joué“, estime l’entraîneur de Monaco dans une interview accordée à Desportes Cuatro.