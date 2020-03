Morroni : “Je suis très fière et heureuse de porter ce maillot bleu”

Lors du deuxième match de l’Equipe de France dans le Tournoi de France contre le Brésil (1-0), Perle Morroni est entré en jeu à 10 minutes de la fin pour honorer sa toute première sélection sous le maillot bleu. La latérale gauche est revenu sur ce moment d’émotion.

“Le Brésil est une grande équipe avec de grandes joueuses qui me fait rêver depuis toute petite. Quand je suis entrée sur la pelouse, il y avait beaucoup d’émotions. Mais il fallait que je sois concentrée parce qu’on avait un score à conserver. C’était une belle soirée. Je suis très fière et heureuse de porter ce maillot bleu, se réjouit Morroni dans des propos relayés par le Parisien. Après, je ne suis pas encore arrivée, et il faut que je continue à travailler pour avoir d’autres sélections.”