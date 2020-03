Mothiba : “Face au PSG, il faut faire en sorte de très bien défendre”

Demain à 17h30 (Canal Plus), le PSG se déplacera au Stade de la Meinau afin d’affronter le RC Strasbourg Alsace, dans le cadre de la 28ème journée de Ligue 1. La dernière répétition des Parisiens avant la rencontre fatidique en Ligue des champions face au BVB (11 mars). Et à la veille de ce match de Championnat, l’attaquant du RCSA – Lebo Mothiba – s’est présenté en conférence de presse afin d’évoquer cette affiche face au club de la capitale. Il met notamment en avant l’importance de la solidité défensive face aux Rouge et Bleu.

“Face au PSG, il faut faire en sorte de très bien défendre. Si on arrive à garder notre cage inviolée le plus longtemps possible, on peut réussir à marquer sur un coup. Comme on l’avait fait l’an dernier ou l’année d’avant (…) Tout l’effectif du PSG, c’est du très haut-niveau. Il n’y a pas que Mbappé et Neymar. Dans chaque ligne, ils ont des joueurs de grande qualité (…) À l’aller, on avait fait un très bon match. On avait fourni beaucoup d’efforts durant les 90 minutes (victoire 1-0 du PSG). Malheureusement, on avait perdu sur ce retourné de Neymar.”