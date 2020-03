Mundo Deportivo raconte que le Barça va jouer cartes sur table avec le PSG pour Neymar

Si la pandémie de covid-19 met entre parenthèses les compétitions de football, il n’en est pas de même pour les rumeurs et supputations mercatesques. Après le quotidien catalan Sport hier, c’est le Mundo Deportivo qui en profite pour ressortir le dossier Neymar aujourd’hui. Mais avec une autre version.

Cela car le FC Barcelone a besoin de régénérer son effectif. Et Neymar présente de nombreux avantages dans cette perspective, juge le journal sportif. Mais contrairement à Sport, le Mundo Deportivo affirme que le joueur du PSG continue d’envoyer des signaux pour revenir au Camp Nou… Ce que Lionel Messi verrait d’un bon œil. Toujours selon MD, le PSG va se concentrer sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, ce qui va lui coûter très cher. Dans ces conditions, plutôt que de tenter d’exploiter un règlement FIFA jamais utilisé (pour casser le contrat) qui pourrait créé une guerre juridique très longue sur le montant dû, le Barça va essayer de discuter classiquement avec le Paris Saint-Germain cartes sur table afin de conclure un transfert du Brésilien de 28 ans, raconte le Mundo Deportivo. D’autant plus que l’été dernier, les deux clubs avaient fini par dialoguer même si le PSG avait dit non aux vagues propositions catalanes faites de joueurs et d’argent… Des discussions qui pourraient reprendre sur des bases un peu identiques, imagine le média barcelonais.