Keylor Navas et sa famille ont rejoint vendredi le Costa Rica

Keylor Navas et sa famille (son épouse Andrea Salas et ses trois enfants) ont rejoint vendredi le Costa Rica pour quitter le confinement français et se trouver en quarantaine dans leur pays (ou plutôt en quatorzaine comme l’exige le ministère de la Santé au Costa Rica). C’est une information donnée par Teletica et ESPN en accord avec le service de presse des bureaux de l’immigration costariciens. Le voyage – hors des lignes régulières – aurait coûté 180.000€ au gardien de but du PSG. Il rejoint ainsi Neymar, Thiago Silva, Edinson Cavani ou encore Mitchel Bakker dans la liste des joueurs parisiens ayant rejoint leur pays en cette période de crise sanitaire.