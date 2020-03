Navas : “Je sens le groupe très uni et solide”

Keylor Navas est très certainement la meilleure recrue du mercato estival du PSG. A deux jours du match contre le Borussia Dortmund, le portier costaricain a donné une interview à PSG.fr. Il a évoqué la très bonne entente qu’il y a dans le groupe.

“Très bien, excellent même ! Je le sens très uni et solide. Nous voulons tout gagner, mais nous savons que pour gagner, il faut continuer à fournir beaucoup d’efforts, travailler, être responsables et faire les choses de la meilleure façon possible. Nous sommes dans cet état d’esprit en ce moment.”

L’ancien portier du Real Madrid a ensuite fait un bilan de ses premiers mois sous le maillot parisien.

“Je suis arrivé dans un nouveau club, un nouveau championnat où je me suis adapté petit à petit depuis le premier jour pour travailler et pour connaître les équipes, les joueurs. J’ai l’impression de bien m’en sortir. On peut toujours s’améliorer, mais je me sens calme. J’ai toujours fait de mon mieux et cela m’apporte beaucoup de sérénité.”

Il a également encensé Sergio Rico, sa doublure.

“En plus d’être un excellent gardien de but, c’est une personne formidable.[…] Dans ma carrière de footballeur, je pense que je me suis presque toujours entendu avec tout le monde, et lui n’est pas une exception.”