Navas : “Quand je suis dans une équipe, j’aime me mettre au service de tous”

Keylor Navas a une très grande expérience dans le football. Durant sa longue carrière, il a remporté plusieurs titres dont trois Ligue des Champions avec le Real Madrid. Mais malgré cela, le portier reste humble et ne veut pas se mettre au-dessus de ses coéquipiers.

“Je pense que les années que j’ai passées dans le football m’ont aidé à mûrir à bien des égards, et quand je suis dans une équipe, j’aime me mettre au service de tous. Je n’aime pas que les autres aient l’impression que je suis plus qu’eux, loin de là, car je ne le suis pas, rappelle Navas dans une interview accordée à PSG TV. Pour moi, nous avons tous la même place, mais j’essaie d’aider de toutes les façons possibles. Je crois que j’ai vécu des moments uniques et que je peux apporter des conseils ou des messages à un jeune joueur. […] Je ne pense pas que je sais tout ou que j’ai tout gagné. Je veux gagner plus, je veux apprendre plus et je veux être meilleur.”