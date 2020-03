Navas s’explique sur son retour au Costa Rica

Depuis le début du confinement en France – prolongé jusqu’au 15 avril – certains joueurs du PSG ont décidé de rentrer dans leur pays natal. Ainsi, Neymar Jr et Thiago Silva ont regagné le Brésil tandis qu’Edinson Cavani et Mitchel Bakker sont respectivement rentrés en Uruguay et aux Pays-Bas. Et vendredi dernier, c’était au tour du portier parisien – Keylor Navas – et de sa famille de rejoindre le Costa Rica. Ce voyage – hors des lignes régulières – aurait coûté 180.000€ au gardien de but du PSG. Et lors de son arrivée au Costa Rica, le gardien de 33 ans a accordé quelques mots au média local Impact radio – dans des propos rapportés par Le Parisien -afin de s’expliquer sur les raisons de son retour au Costa Rica.

“Nous ne sommes que des êtres humains et nous avons peur. J’ai opté pour ce vol pour la tranquillité de mes proches. Nous voulons être auprès de notre famille. Nous remettons notre situation entre les mains de Dieu. Il prendra le dessus et nous apportera à nouveau la paix. En tant que peuple, nous devons nous unir et suivre les mesures de l’Etat.” Comme chaque ressortissant venant d’un pays en pleine crise sanitaire, Keylor Navas devra observer deux semaines de quarantaine.