Neymar annonce que sa BD Neymar JR Comics sera gratuite pendant le confinement

En cette période de confinement, il est très dur de trouver des occupations – surtout pour les enfants – toute la journée. Sur son site internet, Neymar a fait savoir que sa bande dessinée Neymar JR Comics allait être gratuite durant toute la durée du confinement. Un moyen aussi pour les enfants de se (re)mettre à la lecture.

Le communiqué de Neymar

“Avec environ un milliard d’enfants dans le monde actuellement hors de leurs salles de classe, les histoires multilingues peuvent être utilisées par les parents et les enseignants pour aider à rendre leurs cours de langue à distance plus amusants. Comme nous avons des histoires adaptées à tous les âges, des premiers lecteurs aux adolescents, cela peut être un excellent moyen pour les enfants et les parents de lire ensemble ou de pratiquer la langue étrangère de leur choix.”