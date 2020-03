Neymar donne un maillot pour une grande vente aux enchères

En cette période de confinement qui touche des milliards de personne sur la planète, chacun vit à sa manière la crise sanitaire. Les plus fragiles en termes de santé sont les plus exposés. Mais il ne faut pas oublier les plus fragiles socialement. Au Brésil, ils sont nombreux. C’est pourquoi Canal Wamo a sollicité des sportifs afin de réaliser une vente aux enchères et recueillir ainsi des fonds pour les plus nécessiteux. Neymar Jr a répondu à l’appel en proposant un de ses maillots du PSG dédicacé. Il s’agira là de la pièce de choix de cette collecte d’argent pour ceux qui sont dans la précarité (40 millions au Brésil).