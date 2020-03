Neymar et Mbappé privés de JO par le PSG ? (L’Équipe)

C’est un dossier qui agite le PSG depuis quelques mois maintenant. En effet, Kylian Mbappé (21 ans) et Neymar Jr (28 ans) ont plusieurs fois manifesté leur envie de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, l’été prochain. Interrogé encore sur la possibilité que le Français dispute cette compétition, Thomas Tuchel avait botté en touche lors de la conférence de presse d’avant-match contre Lyon en demi-finale de la Coupe de France : “Je ne savais pas qu’il était pré-sélectionner. C’est un sujet entre lui et le club. Il va jouer aussi l’Euro. Rien n’est sûr. C’est une chose entre Kylian et le club, rien n’est décidé. On devra décider plus tard.“

Mais selon les informations de L’Équipe, le PSG a, semble-t-il, déjà pris sa décision. Le club de la capitale aurait pris contact avec la Fédération Française de Football, via courrier, afin de lui signifier : “son opposition à la sélection de Kylian Mbappé pour les Jeux Olympiques de Tokyo, qui doivent normalement se dérouler entre le 24 juillet et le 9 août.“

Une décision qui devrait être la même pour l’attaquant brésilien rapporte encore le journal sportif. Le PSG ne voudrait pas se priver de deux éléments très importants pour le début de saison alors qu’ils vont déjà participer à une compétition internationale avec leur sélection cet été (Euro et Copa America). Pour l’international français, Noël Le Grët, le président de la FFF, n’a pas renoncé à faire changer d’avis les dirigeants parisiens. Affaire à suivre…