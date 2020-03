Neymar fait un don pour aider les régions les plus vulnérables du Brésil

Rentré au Brésil pour passer le confinement plus près de ses proches, Neymar Jr a décidé de faire un don pour aider les régions les plus vulnérables du Brésil face à la pandémie du Coronavirus. C’est Luciano Huck, présentateur de télévision proche du numéro 10 parisien qui a dévoilé cette information sur son compte Instagram avec un petit texte pour encourager à faire des dons à deux associations brésiliennes : UniãoSP et União Rio, qui luttent contre cette contagion dans les États de São Paulo et Rio de Janeiro

“Ensemble, nous voulons encourager la culture du don. Que les gens pensent plus à leur prochain, en particulier dans un moment d’angoisse, d’incertitude et de souffrance. Nous ne collectons pas de dons, nous en faisons et nous mobilisons des amis et de la famille“, indique Luciano Huck sur son compte Instagram.