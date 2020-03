Neymar se trouve à Mangaratiba selon Globo Esporte

Hier, on apprenait que Thiago Silva et Neymar avaient décidé de retourner au Brésil afin d’être au plus près de leurs proches durant cette pandémie du Covid-19. Les attachés de presse de Neymar ont confirmé la présence du joueur dans son pays natal auprès de Globo Esporte mais sans pour autant en savoir plus sur son lieu de résidence. Mais le média brésilien a réussi à savoir où Neymar allait passer son temps dans les prochains jours. Il va d’abord passer quelques jours à Mangaratiba, dans une de ses maisons qui se trouve dans une résidence surveillée. Il ira ensuite à Guaruja, où sa famille possède une propriété. Globo Esporte conclut en indiquant que le départ pour le Brésil de Neymar avait été validé par le PSG.