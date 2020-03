Neymar, troisième joueur le mieux payé du monde

Comme chaque année, France Football enquête sur les salaires des footballeurs. Une enquête qui sera dévoilée dans l’édition de mardi de l’hebdomadaire français. Mais sur son site internet, il a été dévoilé un avant-goût de ce classement. Au niveau mondial, Neymar se place au troisième rang avec des revenus (salaires + sponsors) de 95 millions d’euros. Il est devancé par les deux extraterrestres du ballon rond Cristiano Ronaldo (118 millions d’euros) et Lionel Messi (131 millions d’euros).

FF dévoile également le classement des salaires des joueurs du championnat de France. Et dans ce domaine, c’est Neymar qui domine le classement avec 48,9 millions d’euros en salaire brut et en primes contractuelles. Il devance ses deux compères de la MCN, Kylian Mbappé (21,2 millions d’euros) et Edinson Cavani (18,4). Dans le top 20, le PSG place d’ailleurs 15 joueurs.