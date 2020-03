Officiel – PSG / Dortmund se disputera à huis clos

Comme pressenti depuis quelques heures, le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund se jouera sans les supporters parisiens. La préfecture de Police de Paris et le préfet – Didier Lallement – ont rendu leur verdict et ont confirmé le huis clos pour cette rencontre en raison de la propagation du Covid-19 en Europe. “En application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir, le préfet de Police a décidé que le match PSG / BVB se déroulera à huis clos”, précise la Préfecture sur son compte Twitter.

De son côté, le PSG a communiqué suite à l’annonce de ce huis clos au Parc des Princes. “Dans ce contexte, les équipes du club restent pleinement mobilisées pour organiser la rencontre dans les meilleures conditions possibles. Les supporters ayant acheté leurs billets sur billetterie.psg.fr et ticketplace.psg.fr ainsi que les abonnés seront informés très prochainement des modalités proposées par le Paris Saint-Germain. Le club remercie tous les supporters pour leur compréhension et leur soutien à leur équipe.”

Pour rappel, hier soir, le ministre de la santé, Olivier Véran, avait expliqué que “tous les rassemblements de plus de 1000 personnes étaient désormais interdits.”