Officiel : Tous les matches de Ligue 1 à huis clos jusqu’au 15 avril

Le huitième de finale retour entre le PSG et le Borussia Dortmund ne sera pas le seul match concerné par un huis clos en France. Alors que toutes les compétitions sportives en France réunissant plus de 1.000 personnes sont interdites, l’accueil d’un millier de personnes (comprenant les joueurs, le staff, les journalistes, les techniciens et la sécurité) étaient les deux choix autorisés jusqu’a mi-avril.

Mais la LFP vient d’annoncer que toutes les rencontres de Ligue et Ligue 2 seraient sans supporters jusqu’au 15 avril ! “La LFP s’est prononcée ce jour sur la tenue des matchs de Ligue 1 Conforama et Domino’s Ligue 2 à huis clos total jusqu’au 15 avril 2020. Cette décision intervient en stricte application de l’arrêté ministériel paru le 10 mars 2020, a expliqué la LFP dans un communiqué. Les modalités de ces matchs à huis-clos seront définies demain lors du Bureau du Conseil d’Administration de la LFP.”