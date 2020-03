OL / PSG : les notes des Parisiens

5-1, le score est lourd, imposant, et il est signé Kylian Mbappé. Car ce soir, c’est bien lui qui a fait pencher la balance en faveur du PSG avec un triplé, et en étant le détonateur sur l’action qui conduit au penalty est à l’exclusion de Marçal, tournant du match. Kylian Mbappé, c’est le talent qui cache la forêt ce mercredi. Car pour le reste ce n’était pas très flamboyant. Neymar a eu du mal a se lancer dans le match, Edinson Cavani aurait pu marquer un beau but mais sa frappe a été repoussée par le poteau. Le reste n’était pas transcendant. Pablo Sarabia a marqué, mais a été assez discret au sein d’une équipe qui a eu beaucoup de mal à créer du jeu au milieu de terrain. On ne peut pas dire que la paire Gueye-Paredes ait donné des gages de sécurité. Les latéraux ont peu apporté offensivement et ont été fragiles défensivement. La défense centrale du PSG n’a pas été impériale non plus. Quant à Keylor Navas, il a su remporter le duel décisif face à Martin Terrier. Bref, individuellement et collectivement, les satisfactions sont peu nombreuses. Mais grâce à Kylian Mbappé, il n’y a finalement pas eu photo !

Les notes des joueurs du PSG de Canal Supporters

Navas 7

Meunier 4

Kehrer 5

Marquinhos 5.5

Kurzawa 4

Paredes 5

Gueye 4

Sarabia 6

Neymar 6.5

Mbappé 8.5

Cavani 5.5