OL / PSG : quel onze alignera Thomas Tuchel ?

Presnel Kimpembe suspendu pour le OL/PSG, Thiago Silva, Ander Herrera, Eric Maxim Choupo-Moting indisponibles, Colin Dagba encore en phase de reprise, voilà pour le panorama du jour alors que se profile une demi-finale de Coupe de France à Lyon (21h10), une semaine avant le choc européen contre le Borussia Dortmund. A cela il faut ajouter un point d’interrogation : Angel Di Maria. Le Fideo semble apte mais sa récente gêne à la cuisse pourrait peser. Et puis il y a la question des titularisations de Thomas Meunier et de Marco Verratti. Les deux hommes seront suspendus contre le BVB. Si le match contre l’OL doit servir de répétition générale, alors il faut apprendre à joueur sans eux, ce soir. Thomas Tuchel a expliqué hier en conférence de presse ne pas avoir tranché sur le sujet.

Autre thème, Marquinhos. Évoluera-t-il au milieu de terrain ou en défense central ? Le Brésilien est pressenti dans l’entre-jeu. Ce qui ouvre la porte à une association originale derrière : Tanguy Kouassi et Abdou Diallo. Enfin, il y a le match Icardi-Cavani. Qui débutera contre Lyon ? Le Matador est donné favori dans L’Equipe, l’Argentin est dans le onze du PSG du Parisien. Bref, difficile d’avoir un avis tranché. Quoi qu’il en soit, on s’attend à une ligne de défense composée de Kehrer, Kouassi, Diallo et Bernat avec devant Marquinhos et Gueye (ou Paredes). Neymar retrouvera le terrain après un match de suspension.

Dans L’Equipe et Le Parisien

OLYMPIQUE LYONNAIS – PARIS SAINT-GERMAIN

Demi-finale de la Coupe de France – Mercredi 4 mars 2020 à 21h10 au Groupama Stadium (Décines) – Diffuseurs : France 2 et Eurosport 2. Arbitre : Buquet.

OL : Lopes – Andersen, Marcelo, Denayer – Rafael, Tousart, Caqueret, Aouar, Cornet – Toko Ekambi, Terrier. Entraîneur : Garcia. Remplaçants (parmi) : Tatarusanu, Dubois, Tete, Marçal, Cornet, Mendes, Lucas, Guimaraes, Traoré, Dembélé, Cherki, Gouiri.

PSG : Navas – Kehrer, Kouassi, Diallo, Bernat – Sarabia, Marquinhos, Gueye, Neymar – Icardi, Mbappé. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Meunier, Kurzawa ou Di Maria, Verratti, Paredes, Draxler, Cavani.