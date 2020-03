Pagliari : “Neymar n’est pas à 100%, mais les sensations sont bonnes”

Ce mercredi, le PSG reçoit le Borussia Dortmund dans son enceinte du Parc des Princes à l’occasion des 8es de finale retour de Ligue des Champions. Et avant ce match capital, Isabela Pagliari, journaliste auriverde, a délivré quelques indications concernant Thiago Silva et Neymar Jr.

Tout d’abord, en ce qui concerne le premier cité, elle confirme que le capitaine parisien fait tout pour être prêt mercredi. Son souhait est affirmé : débuter au sein du onze francilien.

“Thiago Silva veut jouer ce match, il se prépare mentalement. Il a eu un entraînement complet aujourd’hui (samedi, NDLR) et il va tout faire pour être titulaire face à Dortmund. Même s’il y a un risque de reprendre aussi vite, il sait que c’est certainement sa dernière chance de remporter la Champions League avec le PSG, il est prêt à prendre le risque. C’est une décision qui sera prise par le staff, mais lui veut absolument jouer, et il se prépare pour ça. Il n’a plus de douleur, donc c’est possible.”

Ensuite, Isabela Pagliari a évoqué le cas du Ney. Elle explique ainsi qu’il se sent, lui aussi, prêt pour ce choc décisif. Même s’il n’est pas au top physiquement, mentalement c’est le cas d’après la Brésilienne.

“Neymar était focalisé pour faire un bon match face à Lyon. Ce qu’il faut savoir c’est que tout le groupe est uni, il se sont rassemblés pour se dire : on va y aller, on va réussir. Ils ont beaucoup de confiance. Même s’il n’a pas pu jouer face à Strasbourg, Neymar est confiant. La confiance est dans sa tête, la préparation est aussi mentale. Il a plus de rythme que le match aller, mais moins que ce qu’il souhaitait. Il n’est pas à 100% mais les sensations sont bonnes. C’est le match le plus important pour Neymar avec le PSG parce que c’est un match retour, et il n’a jamais joué de match retour avec Paris. Il va tout donner“, a exposé Pagliari au micro de Europe 1.