Pagliari : “On sait que cela va très bien pour Neymar au PSG”

Journaliste brésilienne implantée à Paris, Isabela Pagliari suit de près tout ce qui concerne Neymar Jr. Pour Europe 1, la compatriote du numéro 10 du PSG est revenue sur la photo sur un terrain de beach volley qui avait fait jaser certains avant que Neymar ne recadre tout le monde avec un communiqué (voir ici). Sur l’image il est avec des proches en quarantaine chez lui.

“Le problème c’est que les gens n’imaginent même pas que c’est chez Neymar. Il a une grande maison de vacances à Rio de Janeiro, à Mangaratiba. C’est là-bas qu’il fait sa quarantaine avec son fils et quelques amis. Il a profité d’avoir ce temps-là pour rester confiné avec les gens les plus proches, mais ce n’est pas la fête ! Neymar s’entraîne au moins deux fois par jour et il y a même des journées où il fait trois séances. Il essaie de garder sa forme physique. Pour passer le temps, il joue aussi au poker en ligne. La photo a fait beaucoup parler, car les gens ne savent pas que chez Neymar il y a un endroit comme ça. J’ai même vu dans la presse européenne que certains croyaient qu’il était à la plage, mais c’est chez lui ! Neymar sait la situation terrible que tout le monde vit. Il sait qu’il doit être précis dans sa communication car il peut être une ciblé par les gens. Il fait attention, je pense. Roberto Carlos a voulu le faire signer au Real Madrid ? Oui il a dit ça. Beaucoup de gens disaient que Neymar n’est pas heureux au PSG, mais finalement, on sait que cela va très bien. Malheureusement la saison est coupée. Mais on a hâte du retour pour voir ce que cela va donner la fin de saison de Neymar avec le PSG.”