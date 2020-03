Paredes : “On est très heureux d’atteindre une autre finale”

Leandro Paredes, titulaire au côté d’Idrissa Gueye, n’a pas réalisé son meilleur match mais l’Argentin a tenu à retenir la qualification pour une nouvelle finale de Coupe nationale. “On est très heureux d’atteindre une autre finale après avoir fait un grand match, se félicite le numéro 8 parisien sur le site internet des Rouge & Bleu. La dernière demi-heure a été plus facile pour nous mais on a su marquer d’autres buts. C’était important pour nous de réagir rapidement après le premier but. C’est important de disputer cette autre finale mais on a d’autres matches important avant cette échéance.”