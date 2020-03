Coronavirus : Pas de reports mais des matches à huis clos envisagés par l’UEFA (L’Equipe)

L’épidémie de coronavirus a beaucoup d’impact sur la société, le sport et le football en général ces derniers jours. Plusieurs matches ont été annulés en Italie, dont le choc entre la Juventus et l’Inter Milan. Des suspicions planent autour des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Mais selon les informations de L’Equipe, l’UEFA n’envisage aucun report de matches mais étudie la possibilité de faire jouer les affiches à huis clos ou bien même les délocaliser. Mais le match entre le PSG et Dortmund apporte moins d’inquiétude à l’UEFA que celui entre la Juventus et Lyon, indique le quotidien sportif. Pour faire ce constat, l’instance européenne a observé “qu’aucun match n’avait été affecté en Ligue 1 pour le moment“. Cependant, s‘il le fallait, elle “n’hésiterait pas à prononcer le huis clos au Parc des Princes. Sans se préoccuper de savoir si cela créerait un déséquilibre avec le match aller”, conclut L’Equipe.