Peguy Luyindula penche pour une titularisation de Cavani contre Dortmund

Hier, Edinson Cavani s’est montré maladroit devant le but, manquant deux grosses occasions à bout portant. Son remplaçant, Mauro Icardi, n’a eu lui besoin que de six minutes et un ballon touché pour faire trembler les filets contre Dijon (4-0). La concurrence entre les deux pour la place de titulaire contre Dortmund a été relancée. Si Peguy Luyindula était à la place de Thomas Tuchel, il titulariserait le Matador. “Moi je mettrai Cavani. Avec l’appui du public qu’il a, c’est une vraie star au Parc des Princes. Je pense qu’il aura envie de qualifier l’équipe pour ce match-là“, explique l’ancien Parisien sur Téléfoot.