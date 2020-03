Pendant ce temps, duel de Borussia dans la course au titre

Si le PSG est privé de match ce samedi à Strasbourg – report à cause de la propagation du covid-19 dans la région -, son prochain adversaire européen, le Borussia Dortmund (3e de la Bundesliga) ne va pas chômer en déplacement contre le Borussia Mönchengladbach (18h30, beIN Sports 2), quatrième de la compétition qui le talonne de 2 points avec un match en moins. La bonne nouvelle pour le BVB (qui pointe 4 points derrière le Bayern) avant ce choc au sommet entre deux prétendants au titre, c’est qu’il est la bête noire de Gladbach… qui reste sur dix revers face à son concurrent direct.

Malgré cette mauvaise série, l’équipe de Marcus Thuram (incertain) et d’Alassane Plea représente une véritable menace pour Dortmund. En termes de composition d’équipe, Lucien Favre ne devrait pas surprendre avec un 3-4-3 classique dans lequel Erling Haaland (19 ans) jouera en pointe, envoyant Thorgan Hazard sur le banc face à la concurrence de Jadon Sancho et de Julian Brandt. Une bonne occasion pour les Parisiens d’examiner avec minutie l’équipe qui sera sur la pelouse du Parc des Princes le mercredi 11 mars.

XI probable du BVB (3-4-3) : Bürki – Piszczek, Hummels, Zagadou – Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro – Sancho, Brandt – Haaland.

Une gestion différente du covid-19

Si les cas de covid-19 à Mulhouse ont eu raison du Strasbourg-PSG, à cette heure le match à Mönchengladbach doit se jouer normalement devant 60.000 spectateurs. Pourtant, le quartier de Heinsberg avec plus de 200 personnes infectées par le nouveau coronavirus n’est qu’à quelques kilomètres. La ville de Mönchengladbach explique sa ligne de conduite sur son site Internet : “La ville s’abstient actuellement de l’annulation générale des événements. Les organisateurs sont invités à évaluer eux-mêmes la situation. Le Borussia Mönchengladbach s’est entretenu lors d’une réunion au ministère de l’Intérieur de l’État de Rhénanie du Nord-Westphalie à Düsseldorf avec des représentants du ministère de l’Intérieur et du ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales sur la mise en œuvre du prochain match de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund le samedi 7 mars. En conséquence, il a également été convenu avec la ville de Mönchengladbach que le match pourrait avoir lieu.”