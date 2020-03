Philippe Lambert : “Connaissant Thiago, je ne pense pas qu’il mette son équipe en danger”

Ancien préparateur physique du PSG et de l’équipe de France, Philippe Lambert apporte fréquemment dans les médias son expertise sur cet aspect des choses. Interrogé par Le Parisien suite au report du Strasbourg-PSG pour cause d’épidémie de covid-19 dans le Haut-Rhin – le match devait se disputer ce samedi après-midi -, le spécialiste n’y voit pas un motif d’inquiétude pour les Parisiens dans la perspective du choc le 11 mars contre le Borussia Dortmund. Idem pour Thiago Silva, le préparateur physique fait confiance au capitaine du PSG pour savoir s’il est en capacité de jouer un match de très haut niveau.

“Pour connaître Christophe Baudot, le médecin, il est extrêmement compétent. Et connaissant Thiago (Silva) aussi, je ne pense pas qu’il mette son équipe en danger. Ce n’est pas le genre de personnage à aller sur une telle rencontre à 40% ou même 80%. S’il y va, ce sera à 100%. Il ne va pas entrer sur le terrain en se disant : “Pourvu que ça marche”, comme pourrait le faire un jeune de 19 ans. Il se connaît parfaitement, explique Philippe Lambert. Il n’y a aucune raison que ça se passe mal, au PSG ce ne sont que des joueurs de très haut niveau qui se connaissent très bien. L’approche, ils l’ont, le staff technique est performant, le médical et la performance sont très compétents et capables d’apporter ce qu’il faut. Donc… Inch’Allah ! Et on va tous être derrière eux !”