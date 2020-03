Piat : “On peut imaginer que l’UEFA va repousser l’Euro d’un an pour 2021”

La propagation du coronavirus Covid-19 à travers le monde a des conséquences dans le domaine du sport. Ainsi, les différents championnats européens de football sont suspendus pendant une durée indéterminée. Une suspension “jusqu’à nouvel ordre” qui concerne évidemment la Ligue 1. Invité d’Europe 1 samedi matin, le président de la FIFPro, Philippe Piat, est revenu sur l’arrêt du Championnat de France. Il estime notamment que le report de l’Euro à 2021 permettrait à l’UEFA de poursuivre la Ligue des champions 2019-2020.

“Nous avons participé nous-mêmes à la réunion de la ligue pour trouver une solution au problème du coronavirus. Une solution aurait été de poursuivre le championnat à huis clos, une autre de l’annuler et une autre de le reporter. Compte tenu des relations que nous avons eu avec les clubs, qui ont évolué avec la réalité de la propagation, on sentait une inquiétude des joueurs monter. Ils avaient peur des conséquences épidémiques et souhaitaient que les matchs soient reportés, a indiqué Piat sur les ondes d’Europe 1 (…) On peut imaginer que mardi l’UEFA, qui va se réunir, va repousser l’Euro d’un an pour 2021. Et trouver des solutions pour arriver au bout de la Champions League 2019-2020.”