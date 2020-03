Pour Benedetto, OM / PSG “n’est pas comme Boca / River” mais “il y a une grande rivalité”

Dario Benedetto a rejoint Marseille l’été dernier et a joué et largement perdu son premier Classico en octobre dernier (4-0). Dans une interview accordée à ESPN Argentina, l’attaquant a comparé ce match à celui qu’il a très souvent joué en Argentine, Boca Juniors / River Plate.

“Ce n’est pas comme Boca / River, mais il y a une grosse rivalité. On accepte que je parle avec les Argentins Icardi, Paredes et Di Maria, avec qui j’ai joué en sélection. C’est tout ! Après, je peux avoir des problèmes parce que la rivalité est grande et la passion des supporters ici est énorme, semblable à celle des Argentins, raconte Benedetto dans des propos relayés par le Phocéen.