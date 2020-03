Pour Daniel Riolo, “Paredes doit jouer” car “il est meilleur que Verratti”

Ce n’est un secret pour personne, Daniel Riolo ne porte pas Marco Verratti dans son cœur. Le polémiste de RMC a profité de la bonne prestation de Leandro Paredes contre le Borussia Dortmund (2-0) pour taper sur le milieu de terrain italien, suspendu contre les Allemands.

“Paredes est meilleur que Verratti. Paredes doit jouer, surtout avec Gueye. C’est beaucoup plus complémentaire, le ballon circule plus vite. […] Techniquement, Verratti est au-dessus de tout le monde mais ce n’est pas ça qui est important quand tu joues à ce poste-là, peste Riolo dans l’After. Paredes a en plus la capacité – et c’est ce qui a souvent manqué au PSG – à mettre des taquets, les coups de savates qui vont bien. Et il est assez malin pour prendre moins de carton que l’autre alors qu’il met plus de coups.”