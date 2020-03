Alonzo : “L’adrénaline, elle est provoquée par les spectateurs, elle vient du public, tout comme la motivation”

C’est la décision qui a bouleversé les supporters du PSG ce lundi, le PSG / Dortmund de mercredi soir (21h, RMC Sport 1) se jouera à huis clos. Jérôme Alonzo estime que sera très difficile pour les deux équipes de réussir à se motiver dans un stade vide.

“Ce sera très compliqué pour les deux équipes. Quand on est sportif de haut niveau, il y a un truc très simple, c’est l’adrénaline. Et l’adrénaline, elle est provoquée par les spectateurs, elle vient du public, tout comme la motivation, rappelle Alonzo dans une interview accordée à France Info. Peut-être que pour Dortmund, ce sera plus simple de gérer un résultat que pour le PSG d’aller le chercher .“

L’ancien Parisien préfère d’ailleurs cette solution du huis clos plutôt qu’un report du match. “Je préfère de loin le plus tôt possible. Parce qu’on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le calendrier du PSG est déjà démentiel. Je préfère le jouer tout de suite. Et puis advienne que pourra !”