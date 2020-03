Pour la ministre des Sports, il est encore “trop tôt” pour savoir si PSG – BVB se jouera à huis-clos

Décidément, ce n’est pas tous les jours facile d’être supporter parisien. Si de nombreux fans se projettent sur la confrontation de C1 qui va opposer le Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund, des éléments extérieurs viennent contrarier la potentielle tenue de ce match. L’épidémie de Coronavirus continue à grandir en France et de nombreux événements sportifs et culturels sont annulés ou disputés sans spectateur.

Ce lundi, le quotidien L’Équipe nous apprenait que l’UEFA gardait un oeil attentif sur l’évolution de la propagation du virus en France et envisageait un huis-clos de la rencontre de mercredi prochain qui se déroulera au Parc des Princes.

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a tenu une conférence de presse ce mardi matin pour faire un point sur cette situation. La ministre a annoncé devant la presse qu’un huis-clos pourrait être “à minima la décision prise”. À maxima, comme ce sujet sera traité “au cas par cas”, l’État français “verra comment la situation va évoluer” avant “d’en parler avec le Préfet”. Interrogé à nouveau à ce sujet-là, Roxana Maracineanu affirme que cela reste “encore une hypothèse” car “il est encore trop tôt pour se décider”, mais a rappelé qu’à “minima le match se tiendra”.

À huit jours de cette affiche, la préoccupation des Parisiens dépasse donc le simple cadre du terrain…