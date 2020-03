Pour la reprise, l’UEFA donnera la priorité aux championnats européens

Malgré une période de confinement qui semble se prolonger, les différents acteurs du football européen se penchent déjà sur une éventuelle date de reprise afin de clôturer la saison 2019-2020. L’UEFA avait notamment envisagé trois dates pour mettre un terme à l’exercice en cours : le 30 juin, le 31 juillet ou le 31 août. De son côté, le PSG devra encore disputer onze matches de Ligue 1, deux finales de coupes nationales et un quart de finale de Ligue des champions. Ainsi, les différentes instances du football étudie un calendrier favorable pour terminer l’ensemble des compétitions.

Dans une interview accordée à Tuttosport, le vice-président de l’UEFA – Michele Uva – a déclaré que l’instance européenne allait privilégier les différents championnats européens sur les coupes d’Europe. “Nous avons donné la priorité aux championnats européens, tout en gardant une fenêtre pour les coupes d’Europe. Toutes les formules sont possibles. Nous n’avons pas agi de manière égoïste en privilégiant les compétitions continentales”, a précisé Uva, dans des propos traduits par RMC Sport.

Dans cet entretien, Michele Uva a également expliqué que le fair-play financier de l’UEFA connaîtra quelques ajustements mais que les systèmes ne seront pas gelés. “Le Fair-Play Financier et les systèmes de contrôle seront maintenus, pas gelés. Ils ne seront pas annulés, même si des ajustements seront possibles pour affronter le tsunami qui secoue le monde et le football. Nous agirons avec transparence et unité. Nous avons fait des sacrifices en faveur du foot européen, notamment économique. L’UEFA a des réserves pour être flexible et affronter les dommages causés par le Covid-19.”