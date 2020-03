Pour le professeur Gilles Pialoux, revoir du foot avant septembre semble difficile

Avec la pandémie du Covid-19, la France est à l’arrêt. Le sport est évidemment également concerné. Plusieurs voix s’élèvent pour que l’Euro 2020 soit décalé en 2021 afin de pouvoir terminer les championnats nationaux et les Coupes d’Europes (C1 et C3). Mais pour le Pour le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Tenon à Paris, il sera difficile de revoir du sport avant le mois de septembre. “Le retour du sport en juin ? Ça me paraît difficile. Jusqu’à l’été, ça va s’abraser (l’épidémie, ndlr) mais pas disparaître totalement, donc il y aura gestion. Tout un tas de personnels de la sécurité civile, les policiers, les soignants, vont être épuisés, alors je ne vois pas comment on pourrait tout d’un coup remettre 5.000 personnes dans une enceinte fermée“, commente Gilles Pialoux dans une interview accordée à RMC.