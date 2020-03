Pour Mickaël Landreau, Thiago Silva ne doit pas jouer contre Dortmund

C’est la question qui se pose avant le match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions contre Dortmund. Thiago Silva sera-t-il apte pour ce grand rendez-vous. Pour Mickaël Landreau, le capitaine parisien ne doit pas jouer contre les Allemands.

“Le match reporté Strasbourg ? Je suis un peu partagé. Quand on voit la préparation du match aller avec Amiens, si c’est pour jouer 45 minutes, où qu’il ne soit pas forcément concentré…. au moins, là, ça va réguler athlétiquement. […] Ils vont faire un vrai entrainement avec de l’intensité pour bien se préparer, explique l’ancien Parisien sur le plateau du CFC avant d’expliquer qu’il titulariserait Mauro Icardi en attaque à la place de Cavani et qu’il ne ferait pas jouer Thiago Silva. Je pense que Thiago Silva, il ne faut pas qu’il joue. Je trouve que ce n’est pas un leader fiable. Sur les grands rendez-vous, il y a toujours un petit truc. Moi, je mettrai Kimpembe et Marquinhos en défense centrale.”