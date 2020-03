Pour Rolland Courbis, Neymar ne doit pas jouer demain contre Strasbourg

Demain, le PSG se déplace sur la pelouse de Strasbourg dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Une rencontre que devrait jouer Neymar, qui figure dans le groupe de Thomas Tuchel. Mais Strasbourg est un mauvais souvenir pour le Brésilien, qui s’était blessé gravement la saison dernière au Parc face aux Strasbourgeois. À quatre jours du match contre Dortmund, Rolland Courbis ne ferait pas jouer Neymar.

“Je ne pense pas une seconde à l’amener à Strasbourg. Tout simplement parce que le match contre Dortmund c’est quatre jours après. […] Si le PSG a une chance de remporter la Ligue des Champions c’est avec Neymar et Mbappé, lance Courbis sur RMC. Si en championnat on a 10 points d’avance, c’est que l’on a eu les qualités pour les avoir, et que l’on peut se permettre de faire l’impasse sur le match de Strasbourg. […] Je ne prends pas de risque. Je préfère avoir un Neymar à 80% qu’un Neymar blessé.“