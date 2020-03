Pour signer Koulibaly, il faudra payer 90 millions d’euros (La Repubblica)

Avec la fin de contrat de Thiago Silva au 30 juin prochain, le PSG va très certainement devoir trouver un autre joueur pour renforcer sa défense centrale si le capitaine ne prolonge pas. Et le nom qui revient avec insistance ces derniers mois est celui du napolitain Kalidou Koulibaly. Selon les informations de La Repubblica, Aurelio De Laurentiis, président de Naples, aurait fixé le prix de son international sénégalais. Le quotidien italien explique que Koulibaly ne quittera le Napoli que si une offre de 90 millions d’euros sur la table. La Repubblica conclut en expliquant que les deux clubs les plus intéressés par Koulibaly sont le PSG et Manchester United.