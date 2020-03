PSG / Borussia : le programme du J-1

Après une journée de repos, le PSG reprend ce lundi la préparation de la réception du Borussia Dortmund. Demain, outre la gestion d’un potentiel huis clos, le club entrera dans le vif du sujet, le huitième de finale retour de l’UEFA Champions League. Mardi, à 11 heures, les joueurs seront sur les deux terrains du centre d’entraînement pour une séance ouverte 15 minutes aux médias. Le programme comprend aussi une conférence de presse de Thomas Tuchel et d’un joueur à l’auditorium du Parc des Princes à 16h45. La nuit de mardi à mercredi, les joueurs parisiens ne seront pas au vert. Cela débutera le jour du match après le réveil musculaire matinal. Equipe et staff rejoindront donc ensemble cette année le Parc des Princes, sous bonne escorte. Quant au Borussia Dortmund, les interventions de Lucien Favre et d’un joueur se feront au Parc des Princes mardi à 17h30 avant une séance d’entraînement à 18 heures.