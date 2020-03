PSG/BVB : La décision d’un huis-clos ou non viendra du ministère de l’intérieur, pas de l’UEFA

C’est une des questions du moment : dans huit jours le PSG pourra-t-il compter sur un 12e homme contre le Borussia Dortmund ou se dirige-t-on vers un huis-clos au Parc des Princes ? Pour l’instant, aucune décision n’est prise, en tout cas au niveau de l’UEFA. D’autant plus que l’association européenne ne prendra pas véritablement la décision. Selon une source interne à l’UEFA citée par RMC Sport, “il ne faut pas tomber dans la panique. La décision sera prise dans tous les cas par le ministère de l’intérieur en France. Notre rôle est consultatif et le ministère de l’intérieur français à un avis exécutif et pour l’instant il n’y a pas de volonté de faire jouer ce match à huis clos. De plus le Parc des Princes est un stade très ouvert. Et ni Paris ni la ville de Dortmund ne sont des foyers épidémiques du Coronavirus. Pour l’instant il faut juste suivre cela.” Des propos rassurants mais ce sont surtout les évolutions des jours à venir qui pèseront dans la balance.