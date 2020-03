PSG / Dortmund : les compositions officielles

Kylian Mbappé sur le banc et remplacé par Pablo Sarabia au coup d’envoi ? Capitaine Marquinhos en défense centrale au côté de Presnel Kimpembe ? Leandro Paredes titulaire dans l’entre-jeu avec Gana Gueye ? Juan Bernat préféré à Layvin Kurzawa ? Edinson Cavani en pointe ? Oui, oui, oui, oui et oui. On connait maintenant officiellement le onze de départ choisi par Thomas Tuchel, celui qui va affronter le Borussia Dortmund dans un Parc des Princes à huis clos pour des raisons sanitaires. L’objectif maintenant : rattraper la défaite 2-1 du huitième de finale aller.

PSG / Borussia Dortmund

Huitième de finale retour de l’UEFA Champions League – Mercredi 11 mars 2020 à 21 heures au Parc des Princes (Paris) – Diffuseur : RMC Sport 1 – Arbitre : M.Taylor (Angleterre).

PSG : Navas – Kehrer, Marquinhos (c), Kimpembe, Bernat – Di Maria, Paredes, Gueye, Neymar – Sarabia, Cavani. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Kouassi, Kurzawa, Diallo, Draxler, Icardi, Mbappé.

BVB : Bürki – Piszczek (c), Hummels, Zagadou – Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro – Sancho, Haaland, T.Hazard. Entraîneur : Favre. Remplaçants : Hitz, Akanji, Schmelzer, Dahoud, Reyna, Götze, Brandt.