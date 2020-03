PSG / Dortmund : les notes des Parisiens

Ce soir, c’était le grand soir pour le PSG, celui qui devait permettre aux Rouge & Bleu de passer le cap des huitièmes de finale de la Ligue des champions et de voir plus loin. On le savait, le contexte était atypique avec un huis clos sanitaire. Et dans la difficulté, l’adversité, Paris a triomphé. “Et ça commence maintenant”, comme l’a dit Thilo Kehrer après la rencontre. Maintenant, on ne parle plus de malédiction, on tourne une page, et on cesse cette agitation incessante. Cette victoire 2-0 doit être un match fondateur. D’ailleurs quelque chose s’est développé entre les joueurs et les supporters. Car les Rouge & Bleu ont filé vers Auteuil au coup de sifflet final pour aller célébrer la qualification avec les Ultras à l’extérieur. Une communion à donner le frisson. Et c’est ça l’essentiel, au delà des performances individuelles : Paris a une équipe et des supporters inconditionnels. Le peuple Rouge & Bleu a passé une soirée mémorable.

Les notes des joueurs du PSG selon Canal Supporters

Navas : 6

Kehrer : 6,5

Marquinhos : 8

Kimpembe : 7,5

Bernat : 7,5

Paredes : 7

Gueye : 7

Di Maria : 7

Neymar : 8

Sarabia : 7

Cavani : 6,5