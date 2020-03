PSG / Dortmund : quel onze de départ choisira Tuchel ?

Comme au PSG rien n’est simple, les dernières semaines, les derniers jours ont été synonyme de turbulences. Mais à cette heure, il s’agît de se pencher sur le sportif qui prévaudra pour éliminer le BVB ce soir dans le calme d’un Parc des Princes qui ne comptera comme spectateurs qu’une dizaine de VIP par club. Premier élément, c’est bien sûr le huis clos qui prive Paris d’un 12e homme même si le méritant Collectif Ultras Paris va pousser autant qu’il lui est permis depuis l’extérieur de l’enceinte. Il y aura donc seulement onze hommes au coup de sifflet initial chargés d’envoyer le PSG au ciel, c’est à dire en quart de finale de la Ligue des champions, en espérant mieux encore derrière. Qui seront ces onze joueurs opposés au classique 3-4-3 du BVB ?

Cela se jouera tout à l’heure au centre d’entraînement Ooredoo (rendez-vous à dix heures) où doit se faire le réveil musculaire avant une mise au vert à Rueil-Malmaison. Car c’est l’état de santé de Kylian Mbappé ce matin qui occupe les esprits. Victime depuis dimanche de ce qui ressemble à une angine, l’attaquant qui était en grande forme footballistique est incertain. Sera-t-il sur le banc, sur le terrain ou chez lui ? Mystère. Thiago Silva devrait lui être sur le terrain malgré un manque de rythme évident. Un sacré pari. Comme pourrait l’être le choix de Layvin Kurzawa annoncé comme favori au poste de latéral gauche plutôt que Juan Bernat. Au milieu de terrain, on retrouvera à priori Marquinhos, chargé de mettre de l’impact et d’apporter des équilibres défensifs. Il devrait être épaulé par Gana Gueye, qui aura l’opportunité de montrer ce qu’on attend de lui au plus haut niveau. Sur les côtés, Neymar et Angel Di Maria seront les détonateurs qui doivent fracturer la dernière ligne allemande. Enfin, en pointe, Edinson Cavani est parti pour être préféré à Mauro Icardi qui lui deviendrait un joker offensif. Voici pour les tendances du matin. Mais rien ne dit que le PSG n’aura pas un visage radicalement différent à 21 heures.

LES COMPOSITIONS DANS L’EQUIPE ET LE PARISIEN

Les seuls médias autorisés ce soir au Parc des Princes : RMC Sport, beIN Mena, Sky Deutschland, Fox Sports, et Nent.

PSG / Borussia Dortmund

Huitième de finale retour de l’UEFA Champions League – Mercredi 11 mars 2020 à 21 heures au Parc des Princes (Paris) – Diffuseur : RMC Sport 1 – Arbitre : M.Taylor (Angleterre).

PSG : Navas – Kehrer, Thiago Silva (c), Kimpembe, Kurzawa (ou Bernat) – Di Maria, Marquinhos, Gueye, Neymar – Mbappé (ou Sarabia), Cavani. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Kouassi, Bernat, Paredes, Draxler, Icardi, Sarabia.

BVB : Bürki – Piszczek, Hummels, Zagadou – Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro – Sancho, Haaland, Brandt ou (T.Hazard). Entraîneur : Favre. Remplaçants : Hitz, Akanji, Schmelzer, Schulz, Reyna, Götze, T.Hazard.