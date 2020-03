Quand le Mundo Deportivo repense à des trocs pour Neymar…

En cette période de confinement, la presse sportive catalane joue la carte du mercato, et notamment le Mundo Deportivo avec le numéro 10 du PSG. Ainsi dans ce journal on parle stratégie azulgrana pour recruter Neymar (28 ans) – qui voudrait toujours quitter Paris pour retourner au Barça – et l’avant-centre Lautaro Martínez (22 ans). Souci, le FC Barcelone n’a pas assez d’argent pour mener à bien ses fantasmes. Il faudra donc se lancer dans des trocs, explique le Mundo Deportivo. Qui pour Paris ? Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho… Autant dire du réchauffé, la recette qui n’a pas fonctionné l’été dernier avec le PSG pour faire baisser le prix d’un Neymar.