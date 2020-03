Quand le Sunday Mirror explique que le PSG est déterminé à recruter Sancho

Dans 10 jours, le PSG va recevoir le Borussia Dortmund dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Au sein du club allemand, un joueur attire beaucoup de convoitises, Jadon Sancho (19 ans). Déja dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League, l’international allemand attirerait aussi le regard d’autres clubs. Et le Sunday Mirror tente de placer le PSG dans les clubs intéressés. Selon le média britannique, le PSG serait prêt à mettre 116 millions d’euros pour doubler la concurrence. Le Sunday Mirror met tout de même un bémol à cette possible arrivée, elle ne pourrait se faire que si Neymar quittait les Rouge & Bleu cet été. Une rumeur pas vraiment fondée, certainement dû à l’approche du match entre le PSG et le BVB.