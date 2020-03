Quelques changements possibles dans l’équipe lyonnaise

Seize matches joués par le PSG en 2020, en deux mois, quinze par l’Olympique Lyonnais… les deux équipes qui doivent s’affronter mercredi au Groupama Stadium, en demi-finale de la Coupe de France, sont les stakhanovistes du football français. Les Gones enchaînent les rencontres à enjeu : la Juventus (1-0), l’AS Saint-Etienne (2-0), le PSG demain, Lille dimanche. Récupérer autant que possible physiquement et mentalement entre chaque rencontre est donc une priorité donnée aux joueurs. Toutefois, certains joueurs ne devraient pas débuter face au PSG. Comme la recrue Bruno Guimaraes qui a transformé l’équipe de Rudi Garcia. Moussa Dembele et Léo Dubois pourraient également débuter sur le banc. Ce qui correspondrait aux retours de Rafael, de Maxwell Cornet et Karl Toko-Ekambi dans le onze de départ.

L’équipe possible de l’OL contre le PSG : Lopes – Rafael, Marcelo, Denayer, Andersen, Cornet – Tousart, Caqueret, Aouar – Terrier, Toko Ekambi.