Quels joueurs en fin de contrat le 30 juin le PSG doit-il prolonger ?

Dans son effectif, le PSG compte neuf joueurs qui seront en fin de contrat le 30 juin prochain. Pour la plupart, on ne sait pas encore s’ils seront toujours Parisiens la saison prochaine. Petit tour d’horizon de ses neuf joueurs.

Thiago Silva

Arrivé au PSG à l’été 2012, Thiago Silva arrive en fin de contrat. Après huit ans sous le maillot Rouge & Bleu, le capitaine parisien semble se rapprocher de la fin de son aventure française. Lui a déjà rappelé à plusieurs reprises qu’il aimerait rester à Paris, lui qui a obtenu la nationalité française l’année dernière. Mais ses dirigeants seraient moins emballés à l’idée de le conserver une saison de plus. L’une des raisons est son âge (36 ans en septembre). Pour vous Thiago Silva doit-il être prolongé par le PSG ? Réagissez dans la section commentaires ci-dessous.

Edinson Cavani

Tout proche d’un départ cet hiver pour rejoindre l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani est finalement resté au PSG cet hiver. Le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu (200 buts) vit une saison 2019-2020 contrastée. À cause de blessures à répétition, il a très peu joué durant la première partie de saison, son concurrent Mauro Icardi ayant flambé durant son absence. Mais depuis le retour de la trêve hivernale, El Matador a repris la place de titulaire, avec notamment une titularisation lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (2-0). Un nouveau statut pour Cavani qui pourrait le pousser à poursuivre l’aventure au PSG ? Pas sûr, ses dirigeants ne lui ont pas proposer de prolongation de contrat et pas sûr qu’ils le feront dans les semaines à venir. Cavani semble donc vivre ses derniers mois avec le PSG.

Layvin Kurzawa

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2015, Layvin Kurzawa n’a jamais réussi à s’imposer comme le titulaire indiscutable au poste de latéral gauche. Depuis la saison dernière, il est en concurrence avec Juan Bernat. L’Espagnol est un joueur important et il semble peu probable que Kurzawa arrive à inverser la hiérarchie à son poste. Un départ pour relancer sa carrière semble inéluctable. Il ne se contentera pas d’une place de doublure surtout s’il veut retrouver l’Equipe de France et une potentielle place dans le groupe pour l’Euro 2021.

Thomas Meunier

Lui aussi en fin de contrat, Thomas Meunier semble se diriger vers un départ du PSG. Arrivé en 2016 après un bon Euro, le latéral belge n’a jamais été un titulaire indiscutable. Malgré ce statut, il a très souvent expliqué qu’il ne serait pas contre prolonger à Paris. Mais sans réponse de ses dirigeants, il s’est retourné vers d’autres pistes et selon la presse allemande, il serait proche de signer avec le Borussia Dortmund.

Eric Maxim Choupo-Moting

Arrivé à la surprise générale lors de l’été 2018, Eric Maxim Choupo-Moting a rejoint le PSG pour devenir la doublure d’Edinson Cavani. Même s’il amène la bonne humeur dans le vestiaire et qu’il est apprécié de tous et des supporters qui lui ont créé un chant, ses performances sur le terrain n’ont pas suivi. Avec l’arrivée de Mauro Icardi cette saison, il est même devenu la troisième voire quatrième solution en attaque. Il ne figure d’ailleurs plus sur la liste des joueurs pour la Ligue des Champions. Il n’a plus joué depuis plusieurs mois et pas sûr qu’il joue encore sous le maillot parisien quand la saison reprendra. Après deux ans au PSG, Choupo va très certainement devoir se trouver un nouveau challenge.

Tanguy Kouassi

À 17 ans, Tanguy Kouassi n’a pas encore signé son premier contrat professionnel. Il est dans le viseur du RB Leipzig mais le PSG ne souhaite pas se séparer de son titi. Depuis le mois de décembre, le défenseur central de formation accumule le temps de jeu en équipe première et se montre performant que ce soit en défense centrale ou au milieu de terrain. Ces derniers temps, on se voulait optimiste du côté du PSG. Cette période de confinement devrait aider pour finaliser ce dossier.

Adil Aouchiche

Comme Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche n’a pas encore 18 ans et n’a pas signé de contrat professionnel. Le milieu de terrain est très souvent à l’entraînement avec les pros mais il ne peut pas se targuer d’avoir un temps de jeu similaire à Kouassi (seulement deux matches). Malgré ça, il souhaite poursuivre l’aventure dans son club formateur. Les prochaines semaines devraient nous apporter plus d’informations sur ce dossier.

Mauro Icardi

Arrivé en prêt avec option d’achat de 70 millions d’euros en provenance de l’Inter l’été dernier, Mauro Icardi a flambé durant ses premiers mois parisiens mais depuis quelques semaines, il a plus de mal et a même perdu sa place de titulaire au profit d’Edinson Cavani. Il n’a d’ailleurs joué aucun des deux huitièmes de finale de Ligue des Champions contre Dortmund. Une raison pour ne poursuivre l’aventure parisienne durant les prochaines années ? Selon la presse italienne, l’Argentin s’interrogerait sur son avenir et ne serait pas contre revenir en Italie, où la Juventus suit de près son dossier.

Sergio Rico

Sergio Rico est la doublure de Keylor Navas. Arrivé en prêt en provenance du FC Séville, l’Espagnol se plaît en France et souhaiterait poursuivre l’aventure au PSG même s’il n’a pas beaucoup joué (8 matches toutes compétitions confondues). Le PSG serait également satisfait de sa doublure et voudrait lever son option d’achat (10 millions d’euros).

Paris compte donc neuf joueurs en fin de contrat le 30 juin prochain. Pour vous, lequels de ses joueurs le PSG doit absolument prolonger. Réagissez dans la section commentaires ci-dessous.