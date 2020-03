Quillot : “Finir la saison mi-juillet ? C’est une option tout à fait possible”

Plus tôt dans la journée, Noël Le Graët, président de la FFF, a expliqué que la meilleure date pour terminer la Ligue 1 et la Ligue 2 était mi-juillet. Avec cette date, les coupes d’Europes pourraient également aller à leurs termes. Le Graët a également expliqué qu’il allait soumettre cette proposition à l’UEFA. Pour Didier Quillot, directeur général de la LFP, c’est tout à fait possible que le championnat se termine à la mi-juillet.

“Finir la saison mi-juillet ? C’est une option tout à fait possible. Lors du dernier conseil d’administration de la Ligue, qui s’est tenu mardi, deux possibilités ont été évoquées : une fin de saison le 30 juin ou mi-juillet. Cette option de la mi-juillet fait aussi partie des suggestions des ligues européennes concernant le calendrier“, rapporte Quillot dans des propos relayés par l’Equipe avant de conclure en expliquant attendre les conclusions du groupe de travail “mis en place par l’UEFA sur le calendrier” pour prendre une décision.