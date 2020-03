Quillot : “La priorité est de finir la saison”

Vendredi matin, la Ligue de Football Professionnelle a annoncé la suspension de la Ligue 1 jusqu’à nouvel ordre en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19 partout en Europe. Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais, a déclaré hier soir que la saison devait être “blanche“ si le championnat ne reprenait pas. Une possibilité qu’exclut Didier Quillot, le directeur général exécutif de la Ligue.

“La première responsabilité de la Ligue est la défense de l’intérêt général et l’intérêt général ce sont 40 clubs, 20 en Ligue 1 et 20 en Ligue 2. La deuxième responsabilité de la Ligue est d’organiser les compétitions de L1 et de L2 et de les conduire à leur terme. C’est aussi l’engagement que nous avons vis-à-vis des diffuseurs. Et la seule façon d’éviter les recours, c’est que les compétitions aillent à leur terme, explique Quillot contacté par L’Équipe. Il y a une réunion de l’UEFA mardi à laquelle j’assisterai en tant que représentant du board des Ligues européennes. Des décisions y seront prises. (…) Par ailleurs, nous pouvons jouer tous les trois jours si nécessaire jusqu’au 30 juin. La priorité est de finir la saison.“