Quillot : “Le principe majeur est de tout faire pour terminer le 30 juin”

C’est la question qui est dans toutes les bouches ces derniers jours. Quand la Ligue 1 pourra-elle reprendre ? Didier Quillot, le directeur général de la LFP , a expliqué que le souhait de la Ligue était toujours de terminer le championnat le 30 juin.

“Le championnat ne pourrait pas reprendre avant le 15 avril. On considère que si le confinement dure deux semaines, on peut reprendre deux semaines après. Sinon, on devra attendre un peu plus longtemps”, indique Quillot dans des propos relayés par le Parisien. “Le principe majeur est de tout faire pour terminer le 30 juin. Mais s’il faut aller au-delà, on s’adaptera avec les clubs et les joueurs. On jouera autant que faire se peut. S’il faut jouer tous les trois jours, on le fera. L’objectif est de jouer dès qu’on pourra jouer et ça, malheureusement, on ne maîtrise pas le risque sanitaire.“

Didier Quillot conclut en indiquant que pour la reprise, la Ligue suivra les directives de l’UEFA pour la relance de la Ligue 1.

“Dès que les autorités publiques permettront de revivre normalement, il faudra définir avec le corps médical la période à laquelle on repartira. On va attendre que le groupe de travail de l’UEFA donne des grands principes d’équilibre des compétitions. Ensuite, les équipes de la Ligue confectionneront deux ou trois scénarios que nous présenteront aux clubs, d’ici huit à dix jours, quand nous y verrons plus clair.”