Rabé : “Les supporters sont cinq fois plus importants dans un match de Champions League”

Un Parc des Princes plein et prêt à pousser ses joueurs vers la victoire contre le Borussia Dortmund ou des sièges vides ? Aujourd’hui il est difficile de savoir à quoi ressemblera l’antre du PSG mercredi à 21 heures, difficile de savoir si les supporters auront le droit d’être derrière les Rouge & Bleu. Et la réponse à cette question sera essentielle et décisive aux yeux d’Éric Rabesandratana, l’ancien capitaine du PSG aujourd’hui consultant France Bleu Paris. Car le 12e homme compte encore plus dans un match couperet et éliminatoire.

“Je peux vous le dire pour l’avoir connu : les supporters sont cinq fois plus importants dans un match de Champions League que dans un match de Championnat. L’importance du public, ce n’est pas une légende. Un huis clos faciliterait le déplacement à Paris de Dortmund. Jouer dans un stade de vide, c’est très particulier. J’ai déjà joué à huis clos. On entend tout ! Si quelqu’un tousse on l’entend ! Remarquez, en période de Coronavirus, ça peut être important (rires). La composition d’équipe mercredi ? Elle reste incertaine. On a quelques petites idées mais on ne sait pas ce que Thomas Tuchel va nous réserver…“