Rabesandratana : “Il y avait des joueurs qui avaient besoin de temps de jeu pour se remettre en forme”

Alors que le PSG allait aborder le match contre Strasbourg comme une dernière répétition générale avant la confrontation capitale face au Borussia Dortmund (11 mars), cette rencontre de la 28ème journée de Ligue 1 a été reportée en raison de la propagation du Covid-19 qui touche la région du Haut-Rhin. Sur les ondes de France Bleu Paris, Eric Rabesendratana estime que ce report pourrait être une bonne nouvelle pour les Parisiens même si certains joueurs avaient besoin de retrouver du rythme.

“Ça aurait pu être une bonne nouvelle car ça permet aux Parisiens de récupérer et d’arriver frais pour le match de Dortmund ce mercredi (11 mars). Mais il y avait des joueurs qui avaient besoin de temps de jeu pour se remettre en forme comme Di María, Neymar ou Thiago Silva, qui est pressenti pour jouer ce match de Dortmund. Ça va rester des inconnus pour mercredi. Je pars quand même sur le positif en me disant que ça fait un match de récupération en plus. On verra bien comment vont gérer les Parisiens mais c’est plutôt une bonne nouvelle.”

L’ancien Parisien estime également que cette rencontre face au RCSA aurait permis à Tuchel de peaufiner son milieu de terrain en vue de la rencontre face au BVB. “Disons que ça aurait été bien de faire une petite répétition, éventuellement pour le milieu de terrain car on a aucune certitude du côté de Paredes. Donc, il y avait peut-être moyen de faire jouer Kouassi ou de tenter des choses en dernière chance pour trouver un équilibre au milieu de terrain. Ça ne se fera pas mais Tuchel le fera à l’entraînement, ça ne changera rien.”